Paganin: «Oggi gara aperta. L’Inter ha trovato la sua dimensione»

Massimo Paganin, ex giocatore di Inter e Bologna, ha rilasciato un’intervista al portale Serie A news. L’ex difensore ha parlato della gara di questo pomeriggio e della dimensione dei nerazzurri

INTER-BOLOGNA − Paganin parla di gara equilibrata: «Sarà una gara aperta a tutti i risultati. Stiamo parlando di due squadre che hanno gli stessi punti in classifica. Inter-Bologna è sempre gara particolare: soprattutto ora che Sinisa Mihajlovic allena un gruppo di giocatori che si conoscono molto bene. Il suo 4-2-3-1 ha trovato un terminale offensivo in Marko Arnautovic che regala più efficacia a questo sistema di gioco: l’austriaco ci mette concretizza e crea spazio per i vari Musa Barrow e Roberto Soriano».

DIMENSIONE − Queste le parole di Paganin sull’Inter: «Per l’Inter va detto che lo scudetto sul petto ti da tanta consapevolezza: tranne quella con la Sampdoria dove ha concesso troppo, posso dire che l’Inter ha trovato la sua dimensione. Anche a Verona ha fatto un’ottima partita e con il Real Madrid mi è piaciuta tanto la personalità diversa rispetto alla scorsa stagione. A quel livello, poi, i dettagli fanno la differenza. Antonio Conte ha fatto, ovviamente, un ottimo lavoro, Simone Inzaghi sta implementano gli strumenti creati da Conte, con uno step importante di personalità».

Fonte: Serie A News.com