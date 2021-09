Nosotti: «Inter con Lautaro Martinez-Correa? Coppia assortita»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato della prossima giornata di campionato concentrandosi in particolare sull’Inter che tra poche ore scenderà in campo al “Giuseppe Meazza” contro il Bologna.

INTER CONVINCENTE – Nosotti parla di Inter-Bologna, in campo tra poche ore al “Giuseppe Meazza”, promuovendo la scelta che farà Simone Inzaghi di dare spazio dal primo minuto alla coppia d’attacco argentina composta da Correa e Lautaro Martinez: «L’Inter convince perché non ha più Lukaku e Hakimi, ma ha comprato bene. Poi vedremo se ci sarà anche Dumfries. L’Inter ha perso contro il Real Madrid, ma ha giocato bene e costruito tanto. Ha un regista come Brozovic che gioca sotto pressione, si sa spostare per ricevere palla, e ha fatto una grande partita ed è una grande certezza. Il Real Madrid aveva spostato Modric per lasciare un uomo forte davanti alla difesa che pulisse i palloni e forse anche per questo Dzeko non si è trovato bene. La coppia Lautaro Martinez-Correa è complementare, possono lavorare nel breve, anche se attaccare il Bologna non è facile. Quella coppia che Simone Inzaghi può mettere in campo è ben assortita e ben azzeccata. Dimarco titolare? Con Dimarco e Dumfries puoi comandare il gioco».