Inter-Bologna: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Serie A)

Inter-Bologna è in programma oggi a partire dalle ore 18:00. Partita valida per la 4ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Si torna subito in campo dopo la beffa in Champions League e prima del turno infrasettimanale. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Bologna

INDISPONIBILI – Non sarà della partita l’infortunato Stefano Sensi, che starà fuori almeno fino alla prossima sosta. Sempre fuori per infortunio il portiere Gabriel Brazao, oltre all’esubero Facundo Colidio (vedi articolo). Ovviamente fuori Christian Eriksen, di cui si attendono aggiornamenti sulla ripresa dell’attività agonistica.

Clicca qui per scoprire la lista dei 24 convocati di Simone Inzaghi per Inter-Bologna.

MODULO – Stavolta nessun dubbio sul sistema di gioco, che sarà il 3-5-2 visto nelle ultime uscite. Previsto leggero turnover, quindi l’Inter potrebbe cambiare un po’ la filosofia di approccio alla partita.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic in porta, coperto dal trio formato da Stefan de Vrij al centro con Milan Skriniar sul centro-destra e Alessandro Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Sulla destra Denzel Dumfries è pronto al debutto dal 1′, invece Federico Dimarco va verso la prima da titolare da quinto sinistro. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu sinistra, favorito su Arturo Vidal.

ATTACCO – Novità in avanti, dove Lautaro Martinez verrà affiancato da Joaquin Correa, che farà il suo esordio da titolare a San Siro.

Inter-Bologna, probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 19 J. Correa, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 48 Satriano.

La probabile formazione del Bologna di Mihajlovic

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione in casa rossoblù. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione del Bologna di Sinisa Mihajlovic, che sarà ospite dell’Inter di Inzaghi a San Siro.