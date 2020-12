Paganin: “Inter? Squadra trasformata dopo il Real Madrid. Il Bologna…”

Massimo Paganin

Massimo Paganin, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto nel corso della nona puntata di Kick Off, un programma di Inter Podcast. Si parla ovviamente della gara col Bologna, ma anche del momento storico dei nerazzurri di Antonio Conte

CROCEVIA – L’Inter di Antonio Conte è attesa da due impegni fondamentali per il prosieguo della stagione. Sabato sera, a San Siro, arriverà il Bologna, mercoledì toccherà allo Shakhtar Donetsk far visita ai nerazzurri. Massimo Paganin, ex calciatore nerazzurro, vanta un ricordo particolare legato ad un Bologna-Inter di parecchi anni fa: «Il primo gol di Ronaldo in Italia mi ha regalato l’eternità, perché anch’io sono stato ingannato da quella sua finta al Dall’Ara e tutti lo ricordano. Scherzi a parte, ero appena arrivato al Bologna ed è stata una scelta sbagliata da parte mia. Inter-Bologna di sabato? È una di quelle situazioni in cui devi guardare nel profondo dentro di te. Quello che hanno fatto i giocatori dell’Inter in queste ultime due partite è straordinario. Dopo il Real Madrid ho visto una squadra trasformata. Hanno fatto cose importanti e credo, anche se c’è da aspettare la gara col Bologna, che la squadra si sia rinnovata. Sinisa Mihajlovic? Potrebbe mettersi a specchio sabato, perché la sua squadra ha poco equilibrio. Nel loro solito 4-2-3-1 gli attaccanti sono molto scollati rispetto al resto della squadra. Si crea spazio in ampiezza, cosa che l’Inter può sfruttare».