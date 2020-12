FOTO – Ranocchia sorride e guarda con ottimismo verso Inter-Bologna

Andrea Ranocchia Inter

È partito il countdown per Inter-Bologna. I nerazzurri stanno preparando la sfida di San Siro con una cospicua quota di ottimismo, scaturita dalle ultime prestazioni più che positive. In foto, Andrea Ranocchia durante l’allenamento di oggi

OTTIMISMO – Scatti dalla seduta di allenamento di oggi, che certificano il clima di ottimismo, in casa nerazzurra, a poco meno di quarantotto ore dal calcio d’inizio di Inter-Bologna. Andrea Ranocchia ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae sorridendo. Il difensore centrale potrebbe essere la sorpresa dal primo minuto, in Inter-Bologna, qualora Antonio Conte decidesse di far riposare Stefan de Vrij, in vista del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.