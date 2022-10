Paganin: «Inter, Calhanoglu ha trovato suo ruolo! Bayern Monaco esame»

L’Inter ha cambiato centrocampo da quando Brozovic è infortunato con un Calhanoglu inedito in cabina di regia. Massimo Paganin commenta proprio le doti del turco e guarda all’esame Bayern Monaco. Di seguito quanto dichiarato a Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24

NESSUN CASO – L’Inter è ripartita anche senza Marcelo Brozovic ma secondo Massimo Paganin il problema croato non è mai esistito: «Direi che il centrocampo così funziona e funziona bene. Il giocatore che rientra (Brozovic, ndr) dovrà piano piano rimettere minuti nelle gambe, non può rientrare subito dal 1′ da una partita all’altra. Le cose stanno funzionando molto bene indipendentemente da Brozovic, non c’era un problema Brozovic nell’Inter. È stato ritrovato un equilibrio di squadra, hanno discusso sono andati a fondo e hanno trovato una soluzione. Non è facile perché spesso non succede questo ma sembra che l’Inter abbia trovato il bandolo della matassa crescendo come squadra e come gruppo».

INEDITO – Paganin prosegue parlando di un inedito Hakan Calhanoglu: «Sta facendo molto bene, mi ha sorpreso molto l’interditore e la capacità di andare a rubare palla agli avversari. La concorrenza interna fa solo bene se viene capita nel modo giusto, è fondamentale ed essenziale e stimola a far meglio se i giocatori si approcciano con un pensiero propositivo. Altrimenti mi spiace, ma in qualunque squadra le cose a volte vanno meglio e a volte peggio e alcuni giocatori trovano posto inaspettatamente. Calhanoglu mi sembra che abbia trovato il suo ruolo, sta rendendo molto di più rispetto a quello di mezzala».

DISPONIBILITÀ – Secondo Paganin, è cambiato solo l’approccio del turco: «Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Io credo solo la disponibilità da parte del giocatore che a volte fa resistenza a giocare in un ruolo. Inzaghi magari non era convinto, tante volte aveva spostato Barella a giocare in quel ruolo che però fa difficoltà perché non ha quelle geometrie. Si è alzato il livello della squadra, io penso davvero che Inzaghi sia soddisfatto di poter scegliere. Penso che tutti gli allenatori lo vorrebbero».

ESAME – Per finire Paganin definisce esame la sfida che l’Inter avrà con il Bayern Monaco: «È complicato nel senso che non conta nulla ma è vero anche che è un esame perché ti confronti con una delle pretendenti alla Champions League, è un rullo compressore. Devi fare un esame alla fine di un percorso di poche partite nelle quali però l’Inter è cresciuta molto. Secondo me la squadra di Inzaghi dovrà vedere a che punto è contro una squadra con grande carisma».