Genta: «Inter, con il Bayern Monaco occhio a non farsi del male! Inzaghi…»

L’Inter ha ritrovato equilibrio grazie alle decisioni di Inzaghi che sta schierando Calhanoglu nel ruolo di Brozovic con Mkhitaryan e Barella. Secondo Carlo Genta, intervenuto nel corso di Tutti Convocati su Radio 24, il croato può attendere con calma di recuperare la forma. Poi un commento sulla prossima sfida con il Bayern Monaco

DECISIONI AZZECCATE – L’Inter secondo Carlo Genta ha ritrovato equilibrio grazie alle decisioni nette di Simone Inzaghi: «A me sembra che l’Inter sia cresciuta dal punto di vista fisico ma anche attraverso la decisione del portiere. Inzaghi ci ha visto lungo con Calhanoglu, sarà un caso ma da lì si è visto il miglior Barella. Equilibrio trovato sulla scorta delle decisioni di Inzaghi, ora Brozovic può attendere serenamente di recuperare le migliori condizioni». Poi una considerazione sulla prossima sfida di Champions League: «Il Bayern Monaco non regala niente, l’Inter deve stare attenta a non farsi del male in prospettiva della sfida con la Juventus e giocare con grande serenità perché la classifica lo consente».