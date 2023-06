Padovan: «Inter, Lukaku deve giocare! Preferisco Inzaghi a Guardiola in questo aspetto»

Giancarlo Padovan, negli studi di Sky, parla del grande dubbio di Simone Inzaghi in vista della finale di Istanbul, ovvero la scelta tra Lukaku e Dzeko

LUKAKU DEVE GIOCARE – Ecco il commento di Giancarlo Padovan riguardo al ballottaggio tra Lukaku e Dzeko in vista della finale di Champions League: «Non capisco quelli che dicono di non schierare Lukaku dal 1′. non capisco questa cosa, che è probabile, ma mi trova in disaccordo. le sue prestazioni sono straordinarie. Inzaghi pare lo voglia tener fuori, ma secondo me deve giocare lui perché è in forma straordinaria. Dzeko ha fatto benissimo, ma questa è la partita del trofeo. Devi mettere quello che può fartela vincere dal 1′, non aspettare l’ultima mezz’ora per rovesciarla o andarla a vincere. Inzaghi per me è un genio della strategia a respiro corto e secondo me in questo aspetto lo preferisco a Guardiola. è un dubbio che riguarda l’abbondanza, quando ce l’hai va sempre bene. Lukaku ha messo in difficoltà Inzaghi con le prestazioni.».