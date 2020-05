Ozdemir (pres. Federcalcio turca): “Stadi aperti a luglio in un caso!”

La SuperLig, il campionato turco, dovrebbe ripartire il 12 giugno. Nihat Ozdemir, il presidente della TFF, nel corso di un’intervista rilasciata alla CNN turca, ha parlato della possibilità di disputare le partite di campionato a porte aperte.

RIPRESA – Queste le parole del presidente della TFF Nihat Ozdemir: «Il nostro obiettivo principale è completare il campionato. Vogliamo che la stagione si completi sul campo. Positività calciatori? I test verranno eseguiti spesso e durante la preparazione. Se ci saranno dei casi, li metteremo in quarantena e proseguiremo per la nostra strada. In Europa ci sono paesi sono paesi dove la situazione è peggiore rispetto alla nostra che stanno per iniziare. Inizieremo giocando senza spettatori. Se le cose andranno bene, forse potremo giocare a luglio le partite con il pubblico».