Mertens, decisione entro una settimana: il Napoli spera – Sky

Condividi questo articolo

Francesco Modugno, noto giornalista vicino alle vicende del Napoli, intervenuto su “Sky Sport 24” parla a proposito di Dries Mertens, attaccante del Napoli accostato all’Inter

SEGNALI – Francesco Modugno aggiorna sulla situazione relativa a Dries Mertens, attaccante del Napoli accostato all’Inter: “Segnali da cogliere. Piccoli grandi segnali. Sussurri, passi avanti e speranze ma pure scadenze. Ben prima di quella da contratto del 30 giugno. 48, 72 ore. Massimo una settimana. È questo il momento delle scelte. Per capire davvero. Per prendere una decisione. Non è finita tra Mertens e il Napoli. Non c’è l’accordo, vero. Ma c’è tutto il resto che fa la trattativa. I legami. La volontà. Lo scenario. Certe spinte. Dai social a una città intera. E soprattutto Gattuso. Discreto, rispettoso dei ruoli. Però schierato per il rinnovo. Per Mertens ancora suo centravanti. Per un’intesa complicata, ma che si può trovare. Anche se l’età e i soldi impongono alla società una riflessione. Mentre le altre insistono. Inter e Chelsea su tutte. Più qualche grande d’Europa che pure si è mossa. Informata. L’Inter di Lukaku ha forza e un progetto intrigante. E così il Chelsea. Che offre anche di più. A gennaio gli aveva già proposto un biennale da 13 milioni totali. E poi è un club straniero. Che per Mertens, per “Ciro” lo scugnizzo adottato, non è un aspetto marginale. Giocare contro il Napoli sarebbe per lui difficile. Mertens si vede ancora con la sua maglia azzurra. La 14. Quella dei 121 gol. Ma il tempo stringe. Serve un colpo. Un colpo di scena. E chi più di De Laurentiis”.

Fonte: sky.sport.it