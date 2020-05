Bigon: “Palacio Ã¨ esemplare. Il mercato dopo il Coronavirus…”

Bigon: “Palacio è esemplare. Il mercato dopo il Coronavirus…”

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, è stato ospite oggi ai microfoni di “Sky Sport” parlando del calciomercato che verrà dopo il Coronavirus

IL MERCATO COL CORONAVIRUS – Bigon parla di come è il lavoro degli operatori di mercato in questa epoca così particolare: «Questi due mesi sono stati atipici rispetto alla normale modalità di lavoro. I mesi dopo il mercato invernale sono mesi in cui fanno molti incontri e si intavolano molte trattative, tutto questo non è stato possibile. Abbiamo ricevuto un grosso freno perché ti basi sulla tua stagione per programmare la futura e la stagione in corso ha dato risultati parziali. Oggi ti trovi a dover fare un lavoro con mille incognite. Vedremo quale percentuale di riduzione dei fatturati ci sarà e vedremo quale sarà la riduzione di valore del mercato globale. Il mercato però tornerà quello di prima, ci sarà un periodo di flessione e rallentamento».

PALACIO PROFESSIONISTA – Nel Bologna gioca l’ex Inter Rodrigo Palacio, lodato così da Bologna: «Con Rodrigo abbiamo questa cosa, è lui che ci fa sapere come si sente, cosa pensa, cosa vuole fare. Averlo nel gruppo fino a quando sta bene è solo un piacere, è un ragazzo splendido, un professionista esemplare, un odi quei pilastri che in uno spogliatoio ci sta sempre bene».