Orlando: «Inter, a Madrid difficile! Mi aspetto la giocata di uno»

L’Inter di Inzaghi mercoledì 13 marzo andrà al Wanda Metropolitano per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid. I nerazzurri, forti dell’1-0 dell’andata, secondo Angelo Orlando devono rimanere molto concentrati perché non sarà semplice: di seguito le sue parole a Radio Sportiva

SPRECONI – L’Inter di Simone Inzaghi mercoledì 13 marzo scenderà in campo a Madrid contro l’Atletico di Diego Simeone per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Secondo Angelo Orlando, all’andata sono state sprecate troppe occasioni: «Cosa c’è da temere a Madrid? A San Siro si poteva fare qualche gol in più, le occasioni sono state sbagliate ma la gara è ancora da giocare ed è aperta. Un gol spero possa bastare ma non è abbastanza. L’Inter deve rimanere concentrata e giocare come sa, è una partita molto difficile ma penso lo sappiano tutti. Si faranno trovare pronti per portare a casa un risultato positivo».

LUCIDITÀ – Orlando parla poi dei due attaccanti di punta dell’Inter ‘inzaghiana’: «Cosa mi aspetto da Lautaro Martinez? Ha avuto occasioni all’andata ma purtroppo capita anche ai grandi campioni una serata storia. Spero ritrovi lucidità la prossima partita e con una giocata da campione faccia vincere l’Inter portando a casa la qualificazione. Thuram? Lui e l’argentino sono due giocatori eccezionali che insieme sono devastanti. Thuram anche lui deve lottare, correre, aiutare la squadra ed essere anche lucido nella fase conclusiva. Ovvio ci si aspetti sempre il gol, non sempre accade ma sono sicuro che faranno una grande partita».