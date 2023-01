Ordine: «Milan-Inter, vigilia ricorda quella del 2003! Lo Scudetto…»

Franco Ordine, intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter e della sfida di Supercoppa col Milan

RIPERCUSSIONI – Franco Ordine parla a proposito dell’imminente sfida fra Milan ed Inter che vale la Supercoppa Italiana: «Scudetto? Io a questo punto eviterei discussioni e calcoli. È fuori dalla portata di qualunque inseguitore. Piuttosto diventa per i tre posti Champions una bella lotta. Ci sarà il contributo della Champions League che al momento viene sottovalutata. Secondo me tutto questo passa attraverso l’appuntamento di mercoledì sera, del Derby D’Arabia che lascia una delle due con delle ammaccature sulla carrozzeria. Non dico che è identico ma la vigilia mi ricorda quella del Derby di semifinale del 2003».