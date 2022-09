Ordine: «Inter, cambierei il preparatore no Inzaghi! Pereyra non è Mennea»

Il KO dell’Inter contro l’Udinese è finito sotto la lente di ingrandimento di Franco Ordine che ha analizzato il tutto alla sua maniera. Sull’ipotesi esonero Inzaghi, tira in ballo il preparatore

TENUTA FISICA − Il commento di Ordine sulle problematiche dell’Inter: «A Udine succede una cosa: prima Bastoni e poi Mkhitaryan non riescono a contrastare Pereyra nella corsa. Se tu nei primi 20′ non hai la forza di correre dietro a Pereyra che non è Pietro Mennea allora hai un problema. Qui non si tratta solo di 3 KO su sette gare ma se tu togli la vittoria col Torino arrivata grazie alle paratone di Handanovic l’Inter ha vinto solo contro Lecce, Spezia e Cremonese più quella in Champions League col Viktoria Plzen. Io non cambierei l’allenatore ma il preparatore, i giocatori dell’Inter hanno le gomme sgonfie». Le sue parole a Pressing.