Collovati: «L’Inter esoneri Inzaghi, responsabile! Bastoni sbaglia a reagire»

Collovati non ha dubbi sul futuro dell’Inter e di Inzaghi. L’ex calciatore, dopo aver analizzato la critica situazione dei nerazzurri, avanza la sua soluzione per risollevare le sorti dell’Inter. Di seguito il suo intervento nella trasmissione “Calcio Totale” su Rai 2.

COLPE E SOLUZIONI –L’Inter non riesce a trovare una via d’uscita. Fulvio Collovati, invece, la individua: «Per cui gli allenatori di Inter e Juventus hanno molte responsabilità. Ma c’è da fare un discorso molto più lungo, sulle responsabilità della società e anche dei giocatori stessi. Io sono per Inzaghi via. La società dell’Inter è contenta di Inzaghi? No, per varie motivazioni. Come la difesa che ha subito undici gol. Milan Skriniar è un giocatore irriconoscibile, per non parlare di Stefan De Vrij (vedi articolo). Su undici puoi avere due o tre giocatori fuori forma. Ma il problema è che l’Inter ne ha sette, otto. Per cui vuol dire che c’è stata una preparazione sbagliata e che l’allenatore è il responsabile. Non bisogna stupirsi se dopo sette partite di campionato non puoi mandare via un allenatore. È successo in Serie B, dove ne hanno mandati via cinque. Allora, a questo punto, diciamo che è un problema di soldi».

CIÒ CHE CONTA – Fulvio Collovati esprime anche un parere da ex calciatore. Ecco le sue parole: «I rumors sulla vendita della società non c’entrano niente con il blocco dei giocatori. Ad esempio, situazioni come la reazione che ha avuto Alessandro Bastoni (vedi focus). Secondo me è stata sbagliatissima perché Simone Inzaghi ha il diritto di sostituire chi vuole. O anche la situazione di Samir Handanovic. Lui è una figura che conta molto nello spogliatoio e tu allenatore lo metti sempre in discussione. È questo quello che conta per i giocatori».