Marocchino: «Inizio Inter non esaltante, ma anche sfortunata. Il motivo!»

Marocchino si schiera dalla parte dell’Inter e di Simone Inzaghi nel processo contro i nerazzurri. Secondo l’opinionista fisso di “Calcio Totale” la crisi dell’Inter è dovuta anche ad alcuni sfortunati eventi. Così ha parlato l’ex calciatore in diretta nello studio di Rai 2.

QUESTIONE DI SFORTUNA? – Domenico Marocchino prende le parti dell’Inter: «Sicuramente non è colpa degli allenatori se Inter e Juventus stanno attraversando questo momento. Ovviamente il campionato dei nerazzurri fino ad oggi non è stato esaltante. Però è stato, in alcuni episodi, anche sfortunato. Nell’ultima partita l’Inter ha preso un palo sull’1-1. Io menzionerei tre giocatori: Ivan Perisic, Romelu Lukaku (vedi articolo) e Francesco Acerbi. Uno è il giocatore più in forma dell’anno scorso ed è andato via. Uno si è infortunato e l’altro è appena arrivato. Quindi queste sono tre situazioni che potrebbero aver svantaggiato l’allenatore dell’Inter. Bisogna sfatare il mito delle pause e dei cambi di allenatore che permettono di modificare le preparazione. Le preparazioni in tutte le squadre sono più o meno un facsimile. Sono organicamente e fisicamente i giocatori che fanno la differenza». Alla fine del suo intervento Marocchino si pronuncia anche sull’inversione di marcia che l’Inter potrebbe avere con il possibile addio di Simone Inzaghi (vedi articolo).