Onofri: «Inter, fuori pezzi da novanta ma sostituiti bene. Rimane sul podio»

Claudio Onofri, intervenuto a TMW Radio, ha parlato delle squadre favorite per il campionato. L’Inter, nonostante le cessioni, rimane tra le favorite insieme alla Juventus

PODIO − Questo il pensiero di Onofri sul campionto: «La stranezza di questo campionato, dovuto a tutta una serie di fattori, ha alzato il livello di alcune squadre abbassando quelle di altre. Parlando di Juventus e Inter, la Juventus ha preso Manuel Locatelli, sicuramente è la favorita al momento. Ma anche i nerazzurri, anche se sono andati via pezzi da novanta come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, l’arrivo di sostituti come Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu e ancora altri la rendono sempre fortissima. Per me, il podio è rappresentato ancora da Juventus e Inter».