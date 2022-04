Nosotti: «Inter, scudetto perso non certo per Radu! Lui merita di giocare»

Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport 24 nel corso di Campo Aperto, è tornato a parlare dell’errore di Ionut Radu contro il Bologna e della lotta scudetto.

ERRORE RADU E SCUDETTO – Marco Nosotti darebbe un’altra chance al giovane Radu: «Se l’Inter dovesse perdere lo scudetto non sarà di certo per colpa di Radu ma per altre condotte che hanno portato a queste situazioni. L’errore grosso c’è, però bisogna anche capire cosa succede in una rimessa laterale indietro, bisogna allenare anche queste situazioni! Io sono per farlo rigiocare e dargli fiducia ancora, al di là del fatto se Samir Handanovic sta bene o meno. L’Inter ancora può sperare nello scudetto, a inizio stagione era tra le mie 2-3 candidate per la vittoria finale perché i giocatori hanno già vinto, e anche per la novità del gioco di Simone Inzaghi. Ma anche l’arrivo di Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Manca solo il piano B nell’assenza di Marcelo Brozovic ma in compenso ha trovato altre novità».