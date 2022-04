Handanovic, ottimismo Inter per convocazione e titolarità! Le ultime – Sky

Handanovic verso la convocazione in Udinese-Inter, c’è ottimismo! Secondo quanto riportato da Sky Sport, il capitano nerazzurro potrebbe anche partire titolare.

OTTIIMSMO – Samir Handanovic secondo quanto riportato da Sky sta meglio e sembrerebbe aver recuperato dal problema lombare lo ha frenato contro il Bologna perché sentiva un po’ di fastidio. Ci sono ottime possibilità non solo di vederlo tra i convocati, ma anche di partire titolare. Lo staff medico prenderà la decisione finale insieme al giocatore che ha l’esperienza per capire se sarà in grado o meno di giocare. Probabile che la decisione venga presa all’ultimo momento. Domani sarà il giorno decisiva.

Fonte: Sky Sport