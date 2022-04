Jacobelli: «Inzaghi brillante anche senza scudetto! Confermerei Radu!»

Jacobelli, Direttore di TuttoSport, ospite in collegamento video con Sky Sport, ha commentato l’errore di Ionut Radu per l’Inter in vista della corsa scudetto e ha parlato dei meriti di Simone Inzaghi.

ERRORE RADU – Xavier Jacobelli dice la sua riguardo l’errore del portiere rumeno: «L’errore è stato commesso da Radu ma non c’è bisogno di rimarcarlo, ha il sacrosanto diritto di essere rimesso alla prova. Succede nella carriera dei grandi portieri, vedi lo stesso Buffon, ma questo non significa che non torni più a giocare. È assolutamente giusto che torni in campo per dimostrare il suo valore e superare questo momento delicato. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei suoi compagni che lo hanno protetto, su tutti Denzel Dumfries. L’Udinese è una delle squadre più in forma del campionato e lo ha dimostrato anche nel recupero contro la Fiorentina».

SU INZAGHI – Xavier Jacobelli si complimenta con il tecnico dell’Inter per il lavoro svolto: «La stagione di Simone Inzaghi è molto brillante all’Inter, indipendentemente da quello che vincerà. Ha raccolto un’eredità molto pesante di Antonio Conte, Campione d’Italia sull’Inter. Ha condiviso la strategia di mercato della società con le cessioni pesanti di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, per altro rimpiazzati dai dirigenti. Ha vinto la Supercoppa Italiana, è finalista di Coppa Italia e si gioca il titolo».