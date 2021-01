Nosotti: Â«Eriksen al centro del gioco, ha i colpi. Vediamo la riprovaÂ»

Nosotti: «Eriksen al centro del gioco, ha i colpi. Vediamo la riprova»

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha commentato Inter-Benevento. Dopo il 4-0 ha parlato di Christian Eriksen, autore ieri di una buona prova schierato come regista di centrocampo al posto di Brozovic.



UNA BUONA PROVA – Marco Nosotti sottolinea la buona prova di Christian Eriksen. Il centrocampista danese ieri ha giocato nella sua nuova posizione di regista di centrocampo: «Era dentro il gioco, si faceva vedere, chiamava palla e lo chiamavano per andare in difesa. Lui ha i colpi per cercare i quinti che vanno da quella posizione. Lo dobbiamo vedere alla riprova perché è stato molto libero, ma questa libertà gli ha permesso di stare al centro dell’azione».