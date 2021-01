VIDEO – Inter-Benevento 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Benevento – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Benevento, anticipo della ventesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DISTANZA RIPRESA – Inter-Benevento 4-0 nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. L’Inter risponde a Milan e Juventus e si conferma a -2 dalla vetta. Sette minuti e i nerazzurri sono già in vantaggio: su punizione di Christian Eriksen una deviazione a centro area di Riccardo Improta fa impennare il pallone e diventa autogol. Il Benevento non fa neanche un tiro, né in porta né tantomeno fuori, la squadra di Antonio Conte (squalificato, in panchina c’è Cristian Stellini) gestisce senza problemi. Deve però aspettare il 57′ per il raddoppio, con Lautaro Martinez che ha un rimpallo favorevole e fredda sul primo palo Lorenzo Montipò. Quest’ultimo commentte un errore gravissimo dieci minuti dopo, quando rinvia addosso all’argentino che serve Romelu Lukaku per il tap-in del tris. E il belga fa doppietta al 78′, di destro su assist di Alexis Sanchez entrato poco prima. Inter che chiude sul velluto, facendo anche riposare alcuni titolari in vista della Coppa Italia. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.