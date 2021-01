Inter-Benevento 4-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Lukaku – Inter-Benevento – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Benevento ha chiuso al meglio il mese di gennaio, con un 4-0 senza discussione. Spesso l’avvio dell’anno solare è stato negativo per i nerazzurri, ma in questa stagione la tendenza è stata finalmente cambiata. Questo è uno dei dati statistici curiosi proposti dal poker di ieri sera al Meazza.

ZERO – I tiri del Benevento durante la gara contro l’Inter. I sanniti, che si sono presentati al Meazza con un 5-3-2 molto difensivo, non hanno mai tentato la conclusione in novanta minuti. È la prestazione peggiore di una singola squadra in questa Serie A, riscrivendo il record negativo fatto dal Genoa (sempre coi nerazzurri) che alla quinta giornata aveva fatto un tiro complessivo (zero in porta).

UNDICI – I punti conquistati dall’Inter nelle sei giornate giocate a gennaio, con tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. I nerazzurri non facevano così bene nel primo mese dell’anno, storicamente sempre ostico, dal 2017 quando erano arrivati quattro successi in altrettante partite di campionato.

VENTIQUATTRO – I gol complessivi in Serie A della coppia formata da Romelu Lukaku (quattordici) e Lautaro Martinez (dieci). L’Inter è la prima squadra di questo campionato che riesce a portare due giocatori in doppia cifra.

VENTISETTE – I giorni dopo cui gli attaccanti dell’Inter sono tornati a fare gol in Serie A. In Inter-Benevento una rete per Lautaro Martinez, due per Lukaku: entrambi, in campionato, erano a secco dal 6-2 dello scorso 3 gennaio al Crotone.

NOVANTA – I minuti giocati da Christian Eriksen in Inter-Benevento. È solo la seconda volta in tutta la stagione che il danese resta in campo per tutta la partita: l’altra, per centoventi minuti, con la Fiorentina in Coppa Italia. In Serie A si tratta della terza circostanza: le altre nella scorsa stagione, il 16 luglio con la SPAL e sei giorni dopo sempre contro la Fiorentina.