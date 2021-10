Nela: «Ho da ridire sul fallo di mano di Bastoni. Inter bene per un’ora»

Sebastiano Nela, in collegamento su La Domenica Sportiva, ritiene che il fallo di mano di Bastoni in Lazio-Inter è da discutere. Inoltre, per l’ex giocatore i nerazzurri hanno giocato bene per un’ora di gioco

MANO − Nela commenta alcune situazioni in Lazio-Inter: «Su Felipe Anderson non c’è nessuno perché c’è Federico Dimarco è a terra. Io avrei da ridire sul fallo di mano di Alessandro Bastoni, qui ormai non si può giocare. Per un’ora l’Inter ha giocato molto bene». Il difensore nerazzurro ha colpito il pallone con la mano sugli estremi di un calcio d’angolo deviando in maniera scomposta un colpo di testa del brasiliano Patric.