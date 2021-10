Pecci: «L’Inter non ha giocato da grande squadra. Dimarco si alza e gioca»

Eraldo Pecci, ospite negli studi della Domenica Sportiva, commenta la gara dell’Inter contro la Lazio nonché dell’episodio con Dimarco protagonista

LAZIO-INTER − Pecci commenta la partita dell’Olimpico: «Però l’Inter ha giocato solo un’ora, no da grande squadra. Su Federico Dimarco non è stato come Christian Eriksen, si capisce che il giocatore non ha nulla, si rialza e va a giocare». L’episodio sul secondo gol della Lazio è stato decisivo per le sorti della gara con la squadra di Simone Inzaghi che non è poi riuscita a recuperare lo svantaggio. Dopo una buona ora di gioco, i nerazzurri si sono fatti recuperare dai gol di Ciro Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic Savic.