Tardelli: «Brutte scene in Lazio-Inter. Dimarco? Sarri ha ragione»

Marco Tardelli, ospite negli studi della Domenica Sportiva, ha parlato della partita tra Lazio-Inter. L’ex giocatore si è soffermato anche sull’episodio del secondo gol con Dimarco protagonista

PARTITA − Tardelli commenta la gara dell’Olimpico: «Brutte scene in Lazio-Inter. Maurizio Sarri ha ragione. Se l’Inter aveva la palla doveva fermarsi. I nerazzurri hanno fatto un buon primo tempo, poi la Lazio è uscita nella ripresa. La scelta di lasciare Luis Alberto in panchina per poi farlo entrare è stata giusta». Dopo l’iniziale vantaggio, la squadra di Simone Inzaghi si è poi fatta rimontare dalle reti di Ciro Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic Savic.