Napoli, addio Supercoppa per un titolare! Nel caso niente Inter

Il Napoli perde pezzi prima della Supercoppa Italiana, che si disputerà in Arabia Saudita dal 18 al 22 gennaio. Anche l’Inter tra le possibili avversarie.

INFORTUNIO − Niente Supercoppa Italiana per Alex Meret. Il portiere dovrà stare fuori un mese e mezzo per una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Dunque, Mazzarri perde il suo portiere titolare sia in campionato che in Supercoppa, competizione che si disputerà tra il 18 e il 22 gennaio in Arabia Saudita. In semifinale, gli azzurri sfideranno la Fiorentina; mentre l’Inter se la vedrà con la Lazio. Le due squadre potrebbe incontrarsi in finale.