Nainggolan avversario dell’Inter? Un club di Serie A fa sul serio! Contatti in corso

Radja Nainggolan ha concluso nel peggiore dei modi anche la sua ultima esperienza in patria, quella con l’Anversa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ex centrocampista dell’Inter ora potrebbe tornare in Serie A, un club ci pensa seriamente.

RITORNO IN ITALIA – Radja Nainggolan potrebbe seriamente tornare a giocare in Italia e non in Serie B con la maglia del Cagliari. Il Monza, difatti, in questi giorni ha chiesto informazioni all’ex centrocampista di Inter e Roma (facendo le dovute premesse, soprattutto quelle legate all’ingaggio) dopo essere stato scaricato anche dall’Anversa dopo aver fumato una sigaretta elettronica in panchina (vedi QUI). Radja Nainggolan, dunque, potrebbe presto realizzare il sogno di tornare a giocare in Serie A e chissà, tornare a sfidare l’Inter.

Fonte: Tuttosport