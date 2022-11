In Corea del Sud-Ghana vince lo spettacolo: finisce 2-3, due doppiette!

Nella gara delle 14.00 succede di tutto. Dopo la rimonta del Camerun di stamattina (vedi articolo), la Corea del Sud rimonta il Ghana in due minuti. Kudus segna poi il gol vittoria per gli africani.

SPETTACOLO – Un Mondiale strano, sotto certi punti di vista assurdo. Nelle partite viste finora, era mancato un po’ di spettacolo. Oggi però ci hanno pensato le squadre africane a divertire i tifosi. Nella gara di oggi tra Corea del Sud e Ghana succede di tutto. Gli africani passano in vantaggio al 24′ con Mohammed Salisu. Appena 10 minuti dopo la star dell’Ajax Mohammed Kudus segna la rete del raddoppio. A fine primo tempo il Ghana si trova sopra per 2-0 e la partita sembra chiusa. I coreani non mollano però. Al 57′ entra Kang-in Lee, che un minuto dopo il suo ingresso serve l’assist per Gue-sung Cho che non sbaglia. Due minuti dopo arriva la rete del 2-2 grazie ancora a Cho che riaggancia il Ghana. Gli africani sembrano spenti e ci si aspetta la rimonta asiatica. Ci pensa invece ancora Kudus, con la seconda doppietta della partita a riportare il Ghana avanti, segnando la rete del 3-2 dopo un liscio clamoroso di Iñaki Williams. La Corea ci prova fino alla fine ma è il Ghana a portare a casa i 3 punti, grazie a una grande prestazione del portiere Lawrence Ati.