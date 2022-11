UFFICIALE − Nainggolan scaricato dall’Anversa: per l’ex Inter sarà addio!

L’Anversa ha deciso di non includere più Nainggolan all’interno della Prima Squadra. Inoltre il club aiuterà l’ex Inter a trovarsi una nuova sistemazione. Il comunicato dei belgi

NOTA − “Stasera si è svolta una conversazione tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club. A causa della pausa per i Mondiali, è stato necessario sedersi per un po’ intorno al tavolo. È stato deciso di non includere nuovamente Radja nella squadra A. Il club collaborerà con un eventuale trasferimento. La RAFC non comunicherà ulteriormente su questo e si concentra sulla preparazione del round di ritorno nella competizione regolare”.

Fonte: royalantwerpfc