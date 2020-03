Mutu: “All’Inter un sacco di miei idoli. Vi racconto due aneddoti”

Intervenuto in una diretta “Instagram” sul profilo di Sebastian Frey, Adrian Mutu – vecchia conoscenza della Serie A – è tornato a parlare anche della sua esperienza all’Inter.

PALLONETTO A PERUZZI – Momento di ricordi per Sebastien Frey e Adrian Mutu, con l’ex attaccante rumeno che ha raccontato un simpatico aneddoto sul suo arrivo in nerazzurro: «All’Inter sono arrivato per la prima volta in Italia, arrivai a dicembre e avevo circa 20 anni. Tutti quei giocatori che erano miei idoli, che ammiravo e che apprezzavo, erano con me nello spogliatoio: Ronaldo, Baggio, Zamorano, Zanetti, Recoba, Vieri, Panucci, Peruzzi, Blanc, Di Biagio, Seedorf, Cordoba. Non vi ho raccontato questa storia: in allenamento facevamo una partitella, giocavo con Roberto Baggio. Rigore e c’era Lippi allenatore. Io dico a Roby di farmi battere, ero arrivato da 10 giorni, e lui mi ha fatto battere. Feci pallonetto a Peruzzi e ho colpito la traversa. In quel momento lì si è alzato l’orso, Peruzzi sembrava un animale, ha iniziato a rincorrermi e io sono scappato al terzo campo e non sono più tornato fin quando non se ne è andato per tornare in spogliatoio a fare la doccia».

SECONDO ANEDDOTO – Sempre del suo periodo all’Inter, Mutu ha raccontato un altro simpatico aneddoto: «Un’altra storia è che quando sono arrivato mi hanno dato un’Alfa Romeo perché stavo in un albergo vicino al Duomo, dovevo sempre prendere l’autista, dopo un po’ mi hanno dato la macchina. Vado in autostrada, arriva Vieri da dietro con il Ferrari, comincia a ridere e se ne va. Arrivo 15 minuti dopo e volevo parcheggiare la mia macchina dentro la Pinetina, arriva il tipo che c’era lì e mi fa che lì potevano parcheggiare solo Ferrari e Lamborghini. Ho dovuto parcheggiare al terzo parcheggio e farmela a piedi. Arrivato a casa ho chiamato il mio procuratore quando sono arrivato a casa e gli ho chiesto quando sarebbe arrivato il primo stipendio, perché all’Inter volevano solo Ferrari e Lamborghini».