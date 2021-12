Mutti: «All’Inter prima c’erano dei binari. Con Calhanoglu più qualità»

Mutti ha valutato il momento dell’Inter, oggi attesa da una partita determinante contro il Cagliari visto il pari di ieri del Milan a Udine. In collegamento con 90° minuto del sabato su Rai Sport +, il tecnico vede in Calhanoglu uno degli uomini decisivi.

IN ASCESA – Per Bortolo Mutti è un’Inter da primato: «Simone Inzaghi ha dato più serenità e meno pressione. Hakan Calhanoglu ha dato più qualità a un centrocampo che prima era più muscolare. C’erano dei binari, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, adesso c’è più manovra e più gioco, è un’Inter che piace di più. Penso che se prenderà la testa sarà molto dura scansarla dal vertice, è in uno stato mentale importante però è una squadra che adesso gioca ed è convinta delle sue grandi possibilità».