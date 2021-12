Tiribocchi: «Inter, società bravissima nella gestione. Forza nella mentalità»

Nel post partita di Udinese-Milan su DAZN l’ex attaccante Tiribocchi ha elogiato l’Inter. L’ha fatto anche dal punto di vista societario, nonostante le tante critiche arrivate in estate per le cessioni di Hakimi e Lukaku.

GRUPPO COMPATTO – Ecco in che cosa Simone Tiribocchi ritiene che i nerazzurri siano una squadra di livello: «Simone Inzaghi sicuramente ha dei meriti alti per come sta giocando l’Inter. La società, secondo me, a livello gestionale e di rimpiazzo dei giocatori è stata bravissima. Però Antonio Conte ha lasciato una mentalità che Inzaghi si è ritrovato: dove è forte l’Inter è nella consapevolezza di essere una squadra forte».