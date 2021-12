Giordano: «L’Inter ha la consapevolezza di aver vinto. Pericolo coppe»

Per Giordano l’Inter dovrebbe riuscire a battere il Cagliari, andando così in testa alla classifica di Serie A. Da 90° minuto del sabato su Rai Sport +, l’ex attaccante parla dei rischi che le squadre impegnate nelle coppe europee in settimana potranno avere.

OSTACOLO DA SUPERARE – Così Bruno Giordano: «Il pericolo dopo le coppe è dietro l’angolo. Abbiamo già visto Juventus e Milan, leva energie fisiche e mentali. Dovrà fare una partita attenta, perché il Cagliari si gioca tanto in chiave salvezza. Poi è chiaro che l’Inter se gioca la sua partita la vince, magari con qualche problema ma c’è una differenza enorme. L’Inter ha la consapevolezza di aver vinto: un anno fa era una grande squadra ma non sapeva come vincere. Adesso lo sa e si vede».