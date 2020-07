Muntari: “Mourinho fantastico, all’Inter sapevamo cosa volesse. Triplete…”

Sulley Muntari, ex centrocampista dell’Inter che vinse il Triplete nel 2010, ha parlato al portale ghanese Metro FM di quella magica stagione e del rapporto con il tecnico José Mourinho, definito un uomo e un allenatore fantastico.

ANNO FANTASTICO – Una costante dei giocatori che vinsero il Triplete con l’Inter nel 2010 sono le parole di grande stima per uno dei principali artefici di quella stagione: José Mourinho. Fra questi anche il centrocampista Sulley Muntari, che lo ha descritto in questo modo: «Lui è un leader e un giocatore deve sempre ascoltare quanto dice il tecnico. Lui si aspetta che i giocatori lo ascoltino e per poterli difendere devono fare ciò che viene loro chiesto. Ogni allenatore ha un proprio stile e questo è il modo in cui lui vuol far giocare le sue squadre. Per esempio quando allenava noi all’Inter, non ci diceva nulla durante le partite perché noi sapevamo esattamente cosa volesse da noi. Sapevamo il nostro ruolo e sapevamo quanto volessimo vincere dei trofei. Il 2010 è stato un anno fantastico, siamo ancora tutti in contatto, abbiamo una chat di gruppo con i giocatori del Triplete. José è fantastico, è un uomo con molti principi e un allenatore eccezionale. Non accetta il fatto che uno dei suoi giocatori non sia in forma. Tutti gli sono leali perché lui è un uomo leale, è un grande»