De Grandis: “Lautaro Martinez e difesa, episodi decisivi. Conte ha ragione”

De Grandis ha parlato del momento dell’Inter alle porte della partita di domani contro il Torino. Il giornalista sottolinea i problemi della difesa e di Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni negli studi di SkySport24 sulla gestione di Conte

OCCHIO AGLI EPISODI – Stefano De Grandis ha le idee chiare sul momento dei nerazzurri: «Parzialmente sono d’accordo Conte: degli episodi hanno fatto in modo che l’Inter non vincesse. Lautaro Martinez che sbaglia il rigore, i tanti errori difensivi che hanno permesso a Sassuolo, Parma e Bologna di fare gol evitabili. Non sono d’accordo con la prestazione di Verona: i padroni di casa avevano giocato meglio, poi l’Inter l’aveva rimontata in maniera abbastanza casuale. Ci stava il pareggio. I nerazzurri comunque con più attenzione potevano prendre 9 punti nelle ultime partite».