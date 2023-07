Mulattieri: «L’Inter mi ha voluto fortemente. Sassuolo importante»

Samuele Mulattieri si è presentato al Sassuolo dopo il suo arrivo dall’Inter. Ai canali ufficiali del club neroverde, l’attaccante ha fatto il punto sul suo arrivo in nerazzurro e sulla sua carriera fino al passaggio al club emiliano.

CARRIERA – Queste le parole di Samuele Mulattieri sulla sua carriera, fino all’arrivo al Sassuolo nell’operazione che ha portato Frattesi all’Inter: «Sono andato all’Inter perché mi hanno voluto fortemente quindi è stata una scelta facile per me. Dopo la Primavera ho iniziato ad andare in prestito e ora sono arrivato qui al Sassuolo, non ci ho pensato due volte ad accettare. Dopo l’esperienza in Primavera ho deciso di andare al Volendam perché avevo fatto bene, avevo richieste in Italia ma non erano importanti, non mi volevano fortemente. Gli olandesi invece mi volevano parecchio e dopo aver parlato col mister sono andato lì. Tra l’altro il Mister aveva giocato nell’Inter (Jonk, ndr) e quindi ha contribuito nella decisione».