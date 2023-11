Mourinho: «Abituato a club come l’Inter, lì scegliere è impossibile!»

Mourinho parla del potenziale offensivo della sua Roma ma torna anche a ricordare il suo periodo all’Inter, in merito alle scelte degli obiettivi del club

SCELTE – José Mourinho, intervenuto alla vigilia di Servette-Roma, in collegamento su Sky Sport 24 dichiara: «Mi hanno detto che la Roma è la squadra di Serie A con più gol segnati con più di dieci passaggi in fase di costruzione. Magari la gente è un po’ distratta e non si concentra su quello che facciamo noi. Il gol fatto contro l’Udinese è particolarmente bello, si sta parlando di Azmoun, Lukaku e Dybala che possono perfettamente farlo. Corsa Champions League in campionato o andare in fondo in Europa League? Sono cresciuto in tipi di squadre in cui è completamente impossibile, per non dire inaccettabile, fare una scelta. Quando stai all’Inter, al Real Madrid o al Chelsea, non puoi pensare che una cosa è più importante dell’altra. Io non sono stato educato così e non mi piace educare i miei giocatori in questo modo. Se avremo la necessità assoluta di fare una scelta la faremo, ma in questo momento non riesco a farla».