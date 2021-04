Mourinho, clamoroso: l’ex Inter esonerato dal Tottenham! Scelto l’erede

Mourinho non è più l’allenatore del Tottenham, che ne ha appena comunicato l’esonero ufficiale. Fatale per l’ex tecnico dell’Inter l’ultimo risultato, ovvero il pareggio in Premier League in casa dell’Everton. Di seguito il comunicato del Tottenham

COMUNICATO UFFICIALE – “Il Club oggi può annunciare che José Mourinho e il suo staff tecnico – Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra – sono stati sollevati dai loro compiti. Il Presidente, Daniel Levy, ha dichiarato: «José e il suo staff tecnico sono stati con noi in alcuni dei nostri momenti più difficili come club. José è un vero professionista che ha mostrato un’enorme resilienza durante la pandemia. A livello personale mi è piaciuto lavorare con lui e mi rammarico che le cose non siano andate come avevamo previsto entrambi. Sarà sempre il benvenuto qui e vorremmo ringraziare lui e il suo staff tecnico per il loro contributo». Ryan Mason condurrà l’allenamento odierno della Prima Squadra e seguiranno a tempo debito ulteriori aggiornamenti”.

Fonte: Sito Ufficiale del Tottenham [TottenhamHotspur.com]