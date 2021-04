VIDEO AMARCORD – Stankovic, gol da antologia e l’Inter passa a Roma

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 19 aprile 2011. I nerazzurri battono 0-1 la Roma allo stadio Olimpico, nella semifinale d’andata della Coppa Italia. Decide un capolavoro di Dejan Stankovic.

MANUALE DEL CALCIO – La sfida tra Inter e Roma in Coppa Italia è un grande classico tra il 2005 e il 2013. Gli incroci sono addirittura otto, solo nella stagione 2011/12 nerazzurri e giallorossi non si affrontano. Nella Coppa Italia 2010/11, che l’Inter si aggiudicherà poi battendo 3-1 il Palermo in finale, l’incontro con la Roma arriva in semifinale. L’andata della doppia sfida si gioca allo stadio Olimpico, e Dejan Stankovic è il grande protagonista. Il serbo va in gol già dopo pochi minuti, ma un precedente fallo su Juan rende nulla la rete. Nessun problema per lui, che decide di fare ancora meglio. A pochi secondi dall’intervallo, Esteban Cambiasso alza un pallone sulla trequarti: Stankovic stoppa benissimo, lascia un altro rimbalzo alla palla, e poi scocca un violentissimo tiro di collo esterno che si infila magistralmente all’incrocio dei pali. Basta questa rete all’Inter per tornare a Milano con una vittoria. Rivediamo il capolavoro del Drago nel video YouTube di “FCINTERChannel1”: