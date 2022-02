Moratti: «Inter-Liverpool, ha vinto la squadra più forte. Rimonta possibile!»

Massimo Moratti, in un’intervista su CalcioStyle il giorno dopo Inter-Liverpool, ha detto la sua riguardo la partita e le possibilità di rimonta della squadra di Simone Inzaghi.

IL GIORNO DOPO – Massimo Moratti dopo Inter-Liverpool ha detto la sua riguardo la sfida e le possibilità di rimonta: «È stata una bella partita. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento dei ragazzi. La differenza l’ha fatta la panchina. Ma possiamo dire tranquillamente che ha vinto la squadra più forte. Rimonta ad Anfiled? Sì, se l’Inter gioca come ieri sera, sì. Secondo me i ragazzi ci credono a questa rimonta».

IN CAMPIONATO – Moratti ha concluso dicendo la sua riguardo il campionato di Serie A: «Peserà la sconfitta contro il Milan? Credo di no, ma non dimentichiamoci che c’è anche il Napoli per la lotta scudetto. Il campionato è bello».

Fonte: CalcioStyle