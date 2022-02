Caicedo finora solo spettatore nell’Inter di Inzaghi: concetto di paziente da invertire

Caicedo non ha ancora debuttato con la maglia dell’Inter. Solo questione di tempo. E di pazienza, dove il termine paziente deve cambiare accezione. L’attaccante ecuadoriano è l’elemento “novità” su cui punta Inzaghi per uscire indenne dal prossimo filotto di partite

DEBUTTO RIMANDATO – L’avventura di Felipe Caicedo all’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. Prima due partite saltate per infortunio (Milan in Serie A e Roma in Coppa Italia). Poi due partite seguite da spettatore in panchina (Napoli in Serie A e Liverpool in Champions League). Se l’attaccante ecuadoriano è arrivato a Milano per aiutare la squadra di Simone Inzaghi nel periodo più complicato della stagione, diciamo che i primi 360′ sono da dimenticare. Anzi. Inzaghi non si è nemmeno sprecato nel farlo debuttare nelle ultime due uscite stagionali. Troppo rischioso a Napoli, visto il risultato in bilico. Forse del tutto inutile contro il Liverpool, a partita ormai finita. Adesso, però, può finalmente iniziare la stagione nerazzurra di Caicedo. Forse.

Caicedo uomo in più di Inzaghi da adesso

PROSSIMI IMPEGNI – Il calendario mette l’Inter di fronte ad alcuni impegni accoppiati che Caicedo non può assolutamente perdere. Si inizia dal campionato, con a Milano il Sassuolo (domenica 20 febbraio) e la trasferta proprio in casa del “suo” Genoa (venerdì 25 febbraio). Si passa poi alle coppe, in Italia contro il Milan (martedì 1° marzo) e in Europa contro il Liverpool (martedì 8 marzo). Due sfide intervallate dal doppio impegno granata, in casa la Salernitana (venerdì 4 marzo) e in trasferta il Torino (domenica 13 marzo). Tre settimane di fuoco per l’Inter di Inzaghi, che nel frattempo non avrà ancora recuperato Joaquin Correa al 100%. E in questo periodo Edin Dzeko dovrà essere centellinato come non mai. Caicedo può essere la soluzione.

ESSERE PAZIENTE – Anzi, deve esserla. L’Inter finora è stata paziente con il suo ultimo acquisto del mercato di gennaio. E anche Caicedo è stato paziente… nel senso che è arrivato a Milano per curare qualche acciacco di troppo. Le partite da spettatore non pagante in panchina sono finite con Inter-Liverpool. Inzaghi ha bisogno di forze fresche in tutti i reparti e in attacco l’unico nome spendibile, in tempi rapidi, è proprio quello di Caicedo. Arrivato per fare la quinta punta in emergenza ma costretto a imporsi come quarta, aspettando Correa. Il gioco delle coppie “due per tre maglie” non funziona, a Inzaghi serve il quarto elemento per completare le sue rotazioni. E ottimizzare le prestazioni dell’Inter dal 75′ in poi. Il quarto d’ora finale più recupero è un problema dai risolvere presto. E Caicedo è proprio l’uomo da fine partita: sa essere paziente anche nell’aspettare il suo momento, che forse è finalmente arrivato. È quello giusto?