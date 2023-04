Mondiale Under 20, Mascherano vuole Carboni: l’Inter cambia idea

Si avvicina il Mondiale Under 20 che si disputerà in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno. Valentin Carboni dell’Inter pre-convocato. Il club adesso più disposto a farlo andare

CONVOCAZIONE − L’Argentina ospiterà il Mondiale Under 20 dopo che la Fifa ha deciso di non darlo più all’Indonesia per motivi di carattere politico-inclusivo (vedi articolo). Dal 20 maggio all’11 giugno dunque la kermesse sarà proprio in Argentina. Tra i 37 pre-convocati anche Carboni dell’Inter. Inizialmente il club sembrava non disposto a mandar via il ragazzo, ma come riferisce Olé, starebbe cambiando idea al pari sia della Juventus con Soulé, della Lazio con Luka Romero e del Monza con Franco Carboni (fratello di Valentin). Mascherano spinge per avere il gioiellino nerazzurro.