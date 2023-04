Verdi show, 3 punti salvezza per il Verona! Il Bologna si sveglia tardi

Finisce 2-1 Verona-Bologna. Verdi fa doppietta e proietta i suoi a pari punti dello Spezia quartultimo. I felsinei si sono svegliati tardi

CHE COLPO! − Acceso anticipo del venerdì sera al Bentegodi fra Verona e Bologna. Da un lato, gli scaligeri alla ricerca disperata di punti salvezza visto il terzultimo posto in classifica; dall’altro la squadra di Thiago Motta in serie positiva da cinque partite. Ha la meglio la maggior motivazione dell’Hellas. Il primo tempo è infatti di marca veneta. All’11’ ci prova subito Lasagna, ma il suo pallone non trova di poco la porta. Al 25′ si scaldano gli animi per un rigore prima dato Mariani e poi annullato dal Var. Tiro dagli 11 metri, che il Verona ritrova però allo scadere quando Gaich viene atterrato in area. Dal dischetto non sbaglia Verdi. Grande serata per l’ex di turno. Minuto 62, ottimo traversone dalla destra di Faraoni e puntuale tap-in ancora di Verdi per il 2-0. Nel finale, Dominguez che con un pallonetto riapre tutto. Che spreco di Orsolini al 97′! Finisce 2-1.