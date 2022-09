Milan fortunato a Marassi: Sampdoria KO con due legni e un rigore contro

Il Milan vince con tanta fortuna sul campo della Sampdoria. Termina 1-2 con il rigore decisivo di Giroud. In mezzo un rosso a Leao e due legni per i blucerchiati

AIUTA LA FORTUNA − Partita combattuta a Marassi tra Sampdoria e Milan. Pronti-via e i rossoneri dopo appena 4′ si portano in vantaggio con Messias, che sfrutta una folata di Leao sulla sinistra per poi insaccare contro Audero. Non impeccabile il portiere blucerchiato che si fa passare il pallone sotto le gambe. La Sampdoria prova a reagire subito trovando una sfortunata traversa con Djuricic al 17′. Otto minuti più tardi, è il Milan però ad andare al raddoppio ma la prima rete italiana di De Ketelaere viene annullata grazie al Var. Nella ripresa, inizio shock del Milan che prima perde per espulsione Leao, calcio in faccia a Ferrari in un tentativo di rovescia, e subito dopo becca il pari con Djuricic di testa. Ma la fortuna al Milan non manca. E al 67′ trova il gol su rigore: pessimo Villar che la prende col braccio su calcio d’angolo. Giroud non sbaglia. Nel finale proteste blucerchiate per un possibile fallo di Kjaer su Sabiri. All’87’ clamorosa doppia occasione per la Sampdoria prima con Verre e poi con Gabbiadini. Prima il palo e poi Maignan a salvare!. Espulsione anche per Giampaolo nei minuti di recupero per proteste. Il Milan vola momentaneamente al primo posto insieme al Napoli in attesa dell’Atalanta. Rossoneri a +2 sull’Inter.