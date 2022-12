Milan brand calcistico più forte in Italia, l’Inter segue ma un dato preoccupa

YouGov ha pubblicato nelle ultime ore i dati relativi alla salute dei brand calcistici in Italia e nei mercati internazionali d’oltreoceano (Stati Uniti, Cina). Secondo le classifiche, il Milan comanda nel settore, l’Inter segue ma un dato preoccupa.

IDENTITÀ – YouGov ha analizzato la salute dei brand calcistici in Italia e nei mercati internazionali d’oltreoceano (Stati Uniti, Cina). Secondo le evidenze sottolineate da FootballIndex, lo strumento proprietario di YouGov, al comando del mercato italiano c’è il Milan, seguito da Real Madrid e Napoli. L’Inter occupa il quinto posto invece, in calo rispetto alla quindicesima giornata dello scorso anno. Sicuramente la sfida persa con i rossoneri in campionato ha influito. Negli Stati Uniti il brand della squadra nerazzurra occupa il decimo posto, seconda fra le italiane. In Cina l’Inter dimostra maggiore salute e conoscenza, godendo di un ottimo quarto posto. YouGov Sport ha raccolto i dati a partire dall’inizio di questa stagione, fino al giorno della prima partita dei Mondiali. La salute del brand è stata misurata sulla base di sei indicatori, tra cui la presenza di giocatori d’interesse, la gestione del club e la tradizione di quest’ultimo.