Lukaku, doppio compito per Inzaghi e l’Inter dopo la delusione ai Mondiali

Quello attuale è sicuramente uno dei momenti più complicati in carriera per Romelu Lukaku. Il centravanti belga, infatti, ha saltato tutta la prima parte di stagione per un infortunio ed è anche stato protagonista in negativo dell’eliminazione del Belgio dai Mondaili. L’Inter e Simone Inzaghi hanno ora un doppio compito.

RECUPERO – Se prima il focus era sul recupero fisico, ora un secondo compito si aggiunge per l’Inter e per Simone Inzaghi, relativamente a Romelu Lukaku. Il belga è stato infatti protagonista in negativo dell’eliminazione del Belgio ai Mondiali, con le tante e clamorose occasioni sprecate contro la Croazia. Un buon segnale è sicuramente l’essersi reso così pericoloso nel corso di 45 minuti e con una forma fisica non del tutto brillante. Ma il grosso problema resta l’averle sbagliate e il peso psicologico che ne può scaturire. In ogni caso Lukaku è un giocatore con una grande forza mentale, ma adesso sta proprio ai nerazzurri riuscire a recuperarlo fisicamente al massimo e a ridargli quelle certezze che potrebbe aver perso dopo questa complicata prima parte della sua stagione.

NECESSARIO – Lukaku è e deve dimostrarsi il vero acquisto in più del mercato di gennaio, tornando a fare ciò che sa fare meglio. Ovvero terrorizzare le difese avversarie e rilanciare l’Inter in classifica a suon di gol. Il suo contributo è già necessario nello scontro diretto contro il Napoli del 4 gennaio a San Siro, fondamentale se i nerazzurri vogliono ancora tenere vive le speranze scudetto. Lukaku ha quasi un mese per preparare al meglio e senza troppe pressioni la partita. Lavorando al massimo sotto la guida di Simone Inzaghi e del suo staff, che faranno sicuramente il possibile per riaverlo abile e arruolato in vista dell’intensa e importantissima seconda parte di stagione.