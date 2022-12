Camerun eliminato senza Onana nonostante la vittoria sul Brasile

Termina 1-0 la gara tra Camerun e Brasile grazie alla rete di Aboubakar. Ma non basta: i leoni indomabili sono eliminati anche senza André Onana in porta. Solo terzo posto per la squadra guidata da Rigobert Song.

ELIMINATI – Una sconfitta, un pareggio e una vittoria. Quattro punti, con una sola partita disputata da André Onana. Il Camerun lascia i Mondiali in Qatar nonostante una vittoria sicuramente di prestigio. La gara contro il Brasile di questa sera non va infatti oltre lo 0-0 fino al recupero, quando ci pensa Vincent Aboubakar a trovare la rete che regala la vittoria alla sua nazionale. Ma non basta: la Svizzera, infatti, passa al secondo posto. I verdeoro, intanto, confermano il primo posto nel girone trovando la Corea del Sud al prossimo turno.