Il Milan batte di misura il Sassuolo: a San Siro match soporifero

Termina 1-0 Milan-Sassuolo. Partita poco spettacolare e con sporadiche occasioni da gol. I rossoneri la vincono con un gol ad inizio ripresa.

DI MISURA − A San Siro, il Milan va a caccia del successo dopo il deludente pareggio contro la Salernitana nella gara prima di Natale. Per l’ultima dell’anno sfida al Sassuolo. Match bloccato nei primi 45′ con entrambe le squadre che non riescono ad incidere. Il più pericoloso è Bennacer intorno alla mezz’ora, che si mette in proprio calciando col sinistro. Pallone fuori non di molto. Nel Sassuolo, ci prova Berardi dalla distanza, ma piede meno caldo del solito per l’esterno azzurro. Nella ripresa, stesso canovaccio e al 58′ Pulisic porta in vantaggio il Milan, infilando Consigli dopo un gran suggerimento di Bennacer. Nel finale, i rossoneri difendono il risultato, anche per merito di un Sassuolo poco appariscente. Milan terzo e a meno nove dall’Inter capolista.