Mazzola non salva nemmeno Lukaku: “Non riesce a trascinare! Conte…”

Sandro Mazzola

L’Inter non riesce a venir fuori per come dovrebbe. Sandro Mazzola – intervenuto ai microfoni di “Radio Rai”, nel corso di “Un giorno da pecora” – si dice preoccupato, ma rassicura tutti su Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

PREOCCUPAZIONE – L’Inter procede, sia in campionato che in Champions League, con più alti che bassi. Sandro Mazzola si dice un po’ preoccupato e non salva nemmeno Romelu Lukaku: «L’Inter non la vedo tanto bene, un pochino preoccupato sono. Non riesco a capire, probabilmente non hanno trovato ancora il sistema giusto per farli giocare. Non tirano mai in porta. Chi salvo dell’Inter? In questo momento non salvo nessuno. Lukaku? Mi è sempre piaciuto però anche lui ora mi sembra un po’ lì con gli altri. Dovrebbe essere quello che trascina la squadra, ma non ci riesce. Antonio Conte? Adesso arriva, non preoccupatevi: è una belva».